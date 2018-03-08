ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi. ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Halep'in kuzeyindeki Al-khatib, Shawarga ve Marasta köylerini teröristlerden temizledi.
Özgür Suriye Ordusu, Afrin'in kuzeyindeki Zgoor kampını teröristlerden kurtardı ve PKK tarafından kullanılan Raco hapishanesini de boşalttı.
ÖSO, terör örgütlerini temizliyor
08.03.2018 - 21:50 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 köyü daha teröristlerden temizledi.
ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yeni köyler ele geçirildi. ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Halep'in kuzeyindeki Al-khatib, Shawarga ve Marasta köylerini teröristlerden temizledi.
Etiketler : öso,zeytin dalı,
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