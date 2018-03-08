Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Düzenlenen son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 32 oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken,8 firari şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.