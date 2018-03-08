Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Düzenlenen son operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 32 oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken,8 firari şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.
FETÖ’nün kripto askerlerine operasyon: 17 gözaltı
08.03.2018 - 22:53 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ’nün kripto askerî yapılanmasına yönelik başlattığı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 şüpheliden 17’si daha gözaltına alındı.
Etiketler : kripto,FETÖ,asker,
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