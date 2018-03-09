Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mican'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı.

Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemeleri sürüyor.

Mircan’a yönelik saldırıdan açıklama



Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarnmasının ardından, ilk açıklama Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mircan’dan geldi.



Olay, 23.00 saatlerinde Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan Mircan ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çevrede ki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırı sonrası konuşan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mircan “Yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum, kimden geldiği henüz belli olmayan. Ben Kürşat’ın babasıyım, aynı zamanda il başkanıyım. Kürşat bir Sultanbeyli’de bir programdan dönerken takip edildiğini sanıyor. Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor, sağdan yaklaşan bir araçtan da atılan mermiler sağ arka camdan 3 kurşun isabet ediyor. Kürşat’ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar ama Kürşat ve şöforü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz” dedi



“Terör mü değil mi? Emniyet mensuplarımızın çalışması sonucu belli olacak”

Mircan terör saldırısı mı sorusuna ise “Şuanda kimin yaptığınız söylememiz erken olabilir. Emniyet mensuplarımız çalışıyorlar. Sayın il embiyet müdürümüz Mustafa Çalışkan bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun bir şeklde çalışıp inşallah sabaha kadar kimin yaptığını bulacağız dedi. Siyasi miydi, terör saldırısı mıydı, siyasi bir saldırı olmaz , terör mü değil mi? Emniyet mensuplarımızın çalışması sonucu belli olacak.