Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 258'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza
09.03.2018 - 01:32 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 01:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da bir kahveye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye, toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : malatya,kumar operasyonu,
549014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549014.aspx
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