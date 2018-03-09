Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 258'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.