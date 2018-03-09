Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün fırtına nedeniyle Güllük limanında bağlı bulunan bir teknenin halatı koptu. Fırtınanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekne dev dalgalara direnemedi. Alabora olma tehlikesi geçiren tekneye o an çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Elleri ile tekneye müdahale etmeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Dev dalgalara direnemeyen kaptan ise çareyi tekneyi döndürerek denize açılmakta buldu.