Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde, sahil mevkisi İskele yolunda kontrolden çıkan Fikret Irmak (77) yönetimindeki 10 YZ 203 plakalı otomobil, yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ve Sevim Kılıç’a (60) çarptı.

Batur ve Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise kaza yaptığı araçla olay yerinden uzaklaştı.

Bir sitenin otoparkına otomobilini bıraktıktan sonra olay yerine yaya olarak gelen Fikret Irmak, İskele Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı. Korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını belirten sürücünün, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Batur ve Kılıç'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İki kadının cesetleri, otopsi için Ayvalıksssssscs Devlet Hastanesi morguna gönderildi.