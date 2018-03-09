Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz’dan şirketin ülkemizdeki yatırımlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Türkiye’nin Microsoft için önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Yılmaz, buna gerekçe olarak, genç nüfus, yüksek büyüme oranları ve bölgedeki konum avantajı gibi etkenleri işaret etti. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Microsoft’un Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Murat Yılmaz, Microsoft Türkiye olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Kamuda hac kurası gibi yoğunluk yaşanan dönemsel uygulamalarda altyapı yatırımları yerine Azure bulut bilişimin kullanılmasının daha avantajlı olduğunu belirten Yılmaz “İstediğiniz gibi büyüyüp küçülebiliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Azure bulut platformumuzu kullandı. O sayede 2 saatte 1 milyon 200 bin kişinin başvurusu alındı” dedi. Yılmaz, kesin kayıt işlemlerinde de ilk 1 saatte 32 bin hacı adayının kontenjan belgesi aldığını paylaştı.

GÜNCEL YAZILIM ORANI %8

Yılmaz, kamuda aktüel yazılım kullanmama oranına da değindi. Yüzde 92 oranında güncel yazılım kullanılmadığını aktaran Yılmaz “Ümit ediyorum bu, zamanla değişecek. Çünkü güncel yazılımın faydası görülmeye başlandı. İşin bir maliyet yapısı var ama bundan daha önemlisi değer. O değeri biz gösterdikçe tahmin ediyorum ki bütün kamu kurumlarımız güncel yazılım kullanmaya başlayacaklar” diye konuştu. Yılmaz, geçmişte bütün dünyada etkili olan WannaCry virüsüyle ilgili de “Windows 10 kullananlar WannaCry’dan etkilenmedi. Ama daha önceki versiyonlarda olanlar böyle bir şey daha önceden olmadığı için doğal olarak etkilendiler” dedi. Yılmaz, güncel yazılım kullanılmamasının güvenlik zaafiyetine sebep olduğuna da vurgu yaptı.