Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Kızım ve Ben" filminde bir özel harekât polisinin kızını canlandıran çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik için bir mektup yazdı. Mektubu öğretmeninin yönlendirmesiyle kaleme alan Memişoğlu "Afrin'deki şehitlerimiz ve Mehmetçik için, bütün Suriyeli çocuklar için bir de askerlerimizi ve po-lislerimizi çok sevdiğim için yazdım. Biz onları yeneceğiz, çok güçlüyüz. Oraya gidemiyoruz, savaşamıyoruz, çocuğuz ama biz yine de dua ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Zülal Memişoğlu "Cumhurbaşkanımıza, polislerimize, askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Polis ve askerleri görünce kendimi çok güvende ve güçlü hissediyorum" diye konuştu. Memişoğlu "Kızım ve Ben" filminden kazandığı parayı da şehit çocuklarına göndereceğini dile getirdi.