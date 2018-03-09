Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadınlar Günü için Kuşadası’nda düzenlenen etkinliğe eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte giderken, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu Afrin'deki terör örgütü YPG varlığı için açıklama yaptı. Daha önce Zeytin Dalı Harekatı için “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum.” diyen CHP Lideri, bu defa tam tersi ifadeler kullandı:

"AFRİN OPERASYONUNA BAŞINDAN BERİ DESTEK VERİYORUZ"



"Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı’ harekatı haklı ve yerinde bir harekattır. Sınırlarımızda konuşlanan YPG-PKK terör örgütünün bölgenin dışına itilmesi lazım. Dolayısıyla biz Afrin operasyonuna başından beri destek veriyoruz.

"UMARIZ EN KISA SÜREDE BAŞARI SAĞLANIR"



Ordumuzun, Afrin operasyonu süresince gösterdiği başarı takdire şayandır. Umarız en kısa zamanda bölgede güvenlik sağlanır, harekat amacına ulaşmış olur.

YPG’nin silahlandırılması başlı başına bir sorundur. İleride bu silahların Türkiye’ye yönelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bölgede ABD ve Rusya arasında bir güç savaşı da var. Türkiye bu güç savaşının tarafı olmamalıdır. Türkiye’nin önceliği sınırlarımızda bulunan terör örgütünü temizlemek olmalı."