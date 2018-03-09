Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 20 ilde yürütülüyor.
20 ilde 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı
09.03.2018 - 09:34 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetöi öğretmen,gözaltı,
549085 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549085.aspx
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