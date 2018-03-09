Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyine yerleşmeye çalışan teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, bölgedeki hainlerin planlarını bozdu. Örgütün işgal altında tuttuğu bölgeleri tek tek teröristlerden temizleyen Mehmetçik, halk tarafından sevgiyle karşılandı.

CİNDERESİ TAMAM



Bölgede huzur ve barış ortamının sağlanması için kararlılıkla sürdürülen operasyonlar kapsamında, Afrin'in Cinderesi beldesi TSK ve ÖSO birlikleri tarafından ele geçirildi.





SİHA'LARDAN KAÇIŞ YOK



Mehmetçik'in bölgeye girmesiyle kaçma planlarını uygulamaya sokan YPG'li teröristler, SİHA'lar tarafından belirlendi.





Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'lar, kaçmaya çalışan teröristleri hedef alarak tek tek yok etti.



