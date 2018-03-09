Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10- Ayasofya, İstanbul'da tarihî bir müze. Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un en ihtişamlı yerinde, tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri ise müze olarak hizmet vermektedir

9- Kış Sarayı, Rusya’nın St.Petersburg şehrindeki Rus İmparatorları'nın kaldığı resmi saraydı. 1917'de Rus Devrimi sırasında Bolşevikler tarafından ele geçirildi ve imparatorluğa son verildi. Binanın orijinali Deli Petro tarafından yaptırıldı.

8- Oscar Niemeyer Müzesi, Brezilya’nın Paraná Eyaleti’ndeki Curitiba şehrinde yer alan bir müzedir. Yapının şekli nedeniyle Göz Müzesi olarak da nitelendirilmektedir.

7- Crac des Chevaliers, Suriye'de yer alan bir Haçlı kalesi ve Dünya'nın günümüze kadar korunmuş en önemli ortaçağ kalelerinden birisi.

6- İmam Cami, İran İslam mimarisinin en mükemmel örneği. Işığa göre rengi değişen soluk mavi-sarı çinileri ve 54 metrelik kubbesi ile dünyanın en etkileyici camileri arasında. İmam Camii, Nakş-ı Cihan Meydanı ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine yer alıyor.

5- Tac Mahal, Hindistan kralı Şah Cihan’ın büyük aşkı eşi Mümtaz Mahal’ın ölümünden sonra uğruna inşa ettirdiği Taj Mahal Aslen bir cami. Dünyanın en çok emek ve para harcanan sayılı yapılarından. Tac Mahal’in kubbesi Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapılmış. Caminin yazılarında da Türk hattatların imzası bulunur.

4- Sagrada Familia, İspanya'nın Barselona şehrinde bulunuyor. Dünyanın en modern mimarilerinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır.

3- İskenderiye Kütüphanesi, Mısır’da 2 bin 300 yıl önce inşaa edilmişti. Büyük bir yangınla küle döndü.2002 yılında yeni İskenderiye kütüphanesi yapıldı. Dünyanın en önemli Matematik bilgini Öklid, mekanik bilimci Arşimet, tıp bilimci Herofilos, gökbilimci Eratosthenes, Batlamyus gibi isimler bu kütüphanede çalıştılar. Yaklaşık 150 bin cilt el yazması eser ve geniş bir çalışan kadrosuna sahipti.

2- Potala Sarayı, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alıyor. Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında. 1300 yıl önce 7 bin işçinin inşa ettiği 13 katlı binlerce odalı “Kışlık Saray” bugün bir müze. Potala Sarayı, 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya mirası olarak ilan edilmiştir.

1- Guggenheim Müzesi, İspanya’nın en büyük müzeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en modern sanat müzesi. Tıpkı kıvrılınca daha çok yük taşıyabilen bir kâğıt gibi, müzenin duvarları da ağırlığını taşıyabilmesi için kıvrımlı bir yapıdadır. İlk üç yıl boyunca yaklaşık 4 milyon turist müzeyi gezmiş.