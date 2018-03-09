Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17.12 : Cinderes beldesindeki Kurt Farmez köyünü teröristlerden temizledi



14.40 : Doğu cephesinde Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Afrin'e yaklaşıyor. Dakikalar önce Meryemin ve Kefer Miza köyleri YPG'den kurtarıldı.



14.30 : Batı cephesindeki Cinderes hattında ise Kefr Safra ve Hasirke teröristlerden temizlendi.

12.15 : Afrin ve Azez'e su sağlayan 17 Nisan/Meydanl Barajı'nın kontrolü ele geçirildi.

11.40 : AA: Afrin harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Melkiye köyü teröristlerden temizlendi. Dün alınan Şavarighat El Caviz ve Melkiye, ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.

Böylece harekâtın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan nokta sayısı 159 oldu. Afrin'e bağlı altı beldeden beşi YPG'lilerden temizlenmiş durumda.

11.35 : Kuzey cephesinde yer alan Bülbül bölgesindeki Suverani, Hayımlı ve Bey Obası köyleri YPG'lilerden alındı. Yerel kaynaklar ayrıca Kaşıkdar Dağı'nın tümünde kontrolün sağlandığını bildiriyor.

09.40 : TSK: Harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149.

08.45 : Batı cephesindeki Cinderes ve kuzey cephesindeki Şavarighat El Caviz ile Merasat el Hatib'in alınmasıyla Afrin'e kalan mesafe 6,03 kilometreye düştü. Zeytin Dalı Harekâtı'yla YPG'li teröristlerden temizlenen alan ise 814 kilometrekareye ulaştı. Böylece Afrin bölgesinin üçte birinden fazlası el değiştirmiş oldu.

08.40 : Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgelerden Afrin'e yeni teröristler sevk edildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nda büyük hezimet yaşayan örgütün militanları, Suriye'nin doğusundan.

08.10 : Bugün kuzey cephesinde Meryemin köyünün alınması bekleniyor. Türk savaş uçakları, köydeki terör mevzilerini gece saatlerinde bombardımana tuttu.

08.00 : Meryemin'in hemen doğusunda yer alan ve Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Azez'e yeni Türk askeri konvoyu dün akşam giriş yaptı. Gün içinde Azez'in batısındaki kavşak alınarak Afrin'in doğuyla bağlantısı tamamen kesilmiş oldu.

07.55 : Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'te dün YPG'li teröristleri protesto gösterisi düzenlendi.

07.30 : Cinderes'te Beşar Esad, Büyük Halubi ve Küçük Halubi köylerinde ise YPG'li teröristlerin astığı Öcalan posterleri indirildi.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk dokuzuncu gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyor olacağız.