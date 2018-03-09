Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 49'uncu gününe girerken, Afrin'in yüzde 60'ının terör örgütü PKK/YPG-PYD'den temizlendiği bildirildi. Afrin merkezi ve çevresindeki terör hedefleri Türk savaş jetleri, fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla vurulmaya devam ediyor.

Öte yandan, Afrin'in Cinderes kasabası sınırının sıfır noktasında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fırtına obüsü hareketliliği gözlendi. Sınır duvarından ilerleyen obüsler, konuşlanacakları bölgeye doğru ilerliyor.