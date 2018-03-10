Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanlarına az sayıda eşya alan bazı aileler araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği öğrenildi. Ancak ilçeyi terk eden söz konusu kişilerin, PKK/YPG’li teröristlerin aileleri olduğu öğrenildi. YPG’li teröristlerin, kendi ailelerinin dışında kimsenin ilçeyi terk etmesine müsaade etmiyor. İlçenin etrafına patlayıcılar döşeyen teröristler, gizlice kaçmak isteyen sivilleri ise katlediyor. Teröristlerin ilçe merkezinde alıkoydukları sivilleri, Mehmetçiğin düzenleyeceği operasyonda canlı kalkan olarak kullanmayı planlıyor.