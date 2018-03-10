Yanlarına az sayıda eşya alan bazı aileler araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği öğrenildi. Ancak ilçeyi terk eden söz konusu kişilerin, PKK/YPG’li teröristlerin aileleri olduğu öğrenildi. YPG’li teröristlerin, kendi ailelerinin dışında kimsenin ilçeyi terk etmesine müsaade etmiyor. İlçenin etrafına patlayıcılar döşeyen teröristler, gizlice kaçmak isteyen sivilleri ise katlediyor. Teröristlerin ilçe merkezinde alıkoydukları sivilleri, Mehmetçiğin düzenleyeceği operasyonda canlı kalkan olarak kullanmayı planlıyor.
Teröristler kendi ailelerini gönderiyor
10.03.2018 - 04:30 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’in Cinderesi beldesinin düşmesi ve terör örgütünün önemli mevzilerini kaybetmesi üzerine Afrin merkezinde panik başladı.
Etiketler : afrin,terörist,
549266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549266.aspx
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