Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Y’nin tek yaşadığı evde yapılan aramada ele geçirilen ajandanın orta sayfasında, tek bir nüshaya yazılmış sesiz harfler ve rakamlardan oluşan şifreli metin tespit edildi. Yazının içeriği sorulan zanlının ifadesinde “Bu şifreyi ben de çözemem siz de çözemezsiniz” dediği öğrenildi. Kurulan özel ekip, şifreyi çözmek için çalışma başlattı. Zanlının, örgüte bağlı bir dershanede çalışan eşi Elif Y’nin, yaklaşık iki yıl önce FETÖ’nün gizli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Eşinin, “ByLock” yüklü hattın kendine ait olduğunu ancak hattı kocasının kullandığını belirtmesine rağmen, Ahmet Y’nin gizlenmeye devam ettiği öğrenildi. Ahmet Y’nin, eşinin tutukluluğu sürecinde, gaybubet evinde tek yaşadığı ve lüks bir hayat sürdüğü, her türlü ihtiyacının da dışarıdan karşılandığı kaydedildi. Şüphelinin eşini neden aramadığının sorulması üzerine “Bel fıtığım vardı, cezaevinde kalamazdım. O yüzden hiç sormadım” dediği belirtildi.