Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’ya yönelik “Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu”nun tamamlandığı 9 Mart 2016’dan bu yana terörün neden olduğu tahribat ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 2 yıl içinde 2 milyar lira kaynakla çok sayıda proje hayata geçirildi. Tahrip olan tarihi yapılar restore edildi, camiler ve okullar onarıldı, mağdur vatandaşlar için TOKİ tarafından 5 bin 637 konut yapıldı. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulandı, Hazreti Süleyman Camisi’nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlenerek yeniden düzenlendi. Devletin şefkat elinden esnaf da vatandaş da memnun. Sur esnafından Mehmet Biçer, çalışmaların ardından vatandaşlar tarihi ilçeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Her gün müşteri potansiyelimiz artıyor” dedi. Vatandaşlardan Zehra Kaynak ise çalışmalardan sonra ilçenin çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Çok güzel ve muhteşem, anlatmaya gerek yok. İlçe daha da güzelleşiyor” değerlendirmesinde bulundu.