Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mican’ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçlerince saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Sultanbeyli’deki Fatih Polis Merkezi’ne gelen Mican’ın ifadesine başvuruldu. Mican “Sosyal medyadan daha önce tehditler alıyorduk. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, saldırının failleri ve arkasındaki güçlerin emniyetin titiz çalışmasıyla en kısa sürede tespit edilip kanun önüne çıkarılacağını belirterek, “Sağduyuyu asla elden bırakmayacağız. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Asla ve asla provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.