Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), bugün arkadaşlarıyla beraber ava gitti. Av dönüşü kalp krizi geçiren Başkan Ergin, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ergin’in 5 çocuk babası olduğu ve yine rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olduğu öğrenildi.
Kalp krizi geçiren AK Partili başkan, hayatını kaybetti
10.03.2018 - 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), bugün arkadaşlarıyla beraber ava gitti. Av dönüşü kalp krizi geçiren Başkan Ergin, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : Mustafa Ergin,ak parti,vefat,Elazığ,Yurtbaşı Belediye Başkanı,kalp krizi,
549316 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549316.aspx
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