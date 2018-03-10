Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’ın Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), bugün arkadaşlarıyla beraber ava gitti. Av dönüşü kalp krizi geçiren Başkan Ergin, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ergin’in 5 çocuk babası olduğu ve yine rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olduğu öğrenildi.