Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 50. gününde kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Mersin'de partisinin ilk kongresinde harekâta ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun başından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 213'e yükseldiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca, 900 kilometrekarelik bir bölgenin terör örgütünden arındırıldığını vurguladı.