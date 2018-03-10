Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Çarşamba günü 20.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 12 Mart Pazartesi 00.00'dan 15 Mart Perşembe 06.00'a kadar bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi araç trafiğine kapatılacak, Beşiktaş istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri Dolmabahçe Meydanı kullanarak Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

Nişantaşı istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri ise Kadırgalar Caddesi - Asker Ocağı Caddesini takiben Mete ve Divan Kavşaklarını kullanarak Nişantaşı istikametine geçebilecek.

Maç günü ise Kadırgalar Caddesi araç trafiğine kapatılacağından, Nişantaşı istikametini kullanmak isteyen araç sürücüleri Dolmabahçe Meydanı'ndan Beşiktaş Meydanı istikametine yönelip, Serence Bey kavşağından dönüş yaparak Süleyman Seba Caddesi üzerinden seyredebilecek.