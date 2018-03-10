Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mersin'den Antalya'ya geçerken havada F-16 pilotları selamladı.
BAŞA DÖN
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mersin'den Antalya'ya geçerken havada F-16 pilotları selamladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,F-16 pilotları,