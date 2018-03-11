Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



3’üncü Aile Mahkemesinde görülen duruşmada Bilgi T, kocasıyla barışmak istediğini, kusurlarını affetiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme boşanma taleplerini reddetti. Çift, karara rağmen bir araya gelemeyince yeniden adliyenin yolunu tuttu. Eşinin kendisine hakaret ettiğini, şiddet uyguladığını ve başkalarıyla ilişki yaşadığı yönünde iftira attığını söyleyen kadın, 300 bin TL maddi ve manevi tazminat istedi; ek olarak da oğluna bin liralık nafaka talep etti. Yerel mahkeme istekleri kabul etmeyip, çifti boşadı. Bilgi T’nin temyize gitmesi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi ise, kadının eşiyle barışma girişiminde bulunmasını bir iyi niyet göstergesi sayarak tazminat verilmesine hükmetti. Yeniden görülecek davada yerel mahkeme, kadına verilecek tazminat ile çocuğun nafakasını belirleyecek.