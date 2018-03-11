Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nın başladığı 20 Ocak’tan itibaren terör örgütüne en büyük darbeyi dün vurdu. Harekâtın 50. gününde Afrin ilçe merkezinin dışındaki savunma hatlarının tamamı çöktü. Mehmetçik, ilçenin etrafını kuşatmaya başlarken birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin merkezi rahatlıkla görülmeye başladı.



REKOR İLERLEME

Mehmetçik, sabah saatlerinde Afrin’in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerini teröristlerden kurtardı. Farklı cephelerden ilerlemeye devam eden TSK ve ÖSO, öğleden sonra Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ile Kurt Kulak köylerini, Cinderesi beldesine bağlı Zellaka ile Şeyh Abdurrahman köylerini teröristlerden temizledi. Afrin merkezine yönelen Mehmetçik, ilçeye bağla Kıfar Zeit, Kara Tepe ve Halidiye köyleriyle birlikte Halidiye Tepesi’ni ele geçirdi. Akşama doğru Kibar (135. Tugay) eğitim kampı, gece ise Tellef ve Solaklı köyleri teröristlerden temizlenen yerler arasına girdi.



3 BİN 213 TERÖRİST

Bu arada Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, harekâtın 50’inci gününde 900 kilometrelik alan PKK/PYD işgalinden kurtarılırken, etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 213’e yükseldiği bildirildi.



DOÇKALI TAKVİYE

Öte yandan sınır hattına askeri sevkiyat devam ederken Suryie’nin Cerablus ve Rai bölgesinde bulunan ÖSO’ya ait doçka, ağır makineli silahlar ve askerî personel Afrin’deki cephelere kaydırılıyor. Askerî konvoy, Kilis üzerinden Gülbaba’ya geçerek Suriye topraklarına girerek Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldı.

ELEBAŞILARI KAÇIYOR

Terör örgütünün ilçedeki sözde adalet bakanlığı görevi yapan Said İsmet Gubar, Afrin’i terk etti. Gubar, kaçtıktan sonra Beşşar Esad rejiminin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul’a geldi. Afrin’den kaçan diğer elebaşı ise sözde içişleri bakanı Hasan Bayram oldu. Afrin’in rejim bölgesine bağlanan Ziyare kapısından çıkmaya çalışan Bayram, burada YPG/PKK unsurları tarafından alıkondu. Kaçma girişimi başarısız olan Bayram’ın yanında yüklü miktarda para götürmeye çalıştığı öğrenildi. Kandil’den gelen çok sayıda elebaşı da ilçe merkezini terk etti.

ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

YPG/PKK’lı teröristler, ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesiyle verdiği silah, mühimmat ve zırhlı araçları Türk askerine karşı kullanıyor. Mehmetçik karşısında direnemeyen teröristlerin kaçarken bıraktığı silah, mühimmat ve zırhlı araç da ele geçirildi.

SÖZDE HARİTA AYAKLAR ALTINDA

Terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Afrin’deki sözde okullarda verilen eğitimde, Türkiye topraklarının bir kısmı “Kürdistan” haritası içinde gösteriliyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi karşısında kaçan teröristlerin bıraktığı harita, Türk askerinin ayakları altında yerini aldı. Mehmetçik bütün dünyaya, Afrin’de haritanın nasıl çizileceğini gösteriyor.