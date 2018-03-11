Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin “e-Devlet” üzerinden verilmesine yönelik hizmete de değinen Gül, şunları kaydetti: “e-Devlet bünyesinde mirasçılık belgelerinin verilmesi uygulaması gerçekten çok önemli bir hizmet olarak sunuldu. Yakın zamanda 1990’dan sonraki mirasçılık belgeleri verilmeye başlandı. 1926’dan bu yana kadar bütün mirasçılık belgelerini e-Devlet üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği, vasiyetnamelerin görüleceği bir hizmeti de sunmak için bakanlık ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Böylece mahkemelere giden yükün daha azalmasına vatandaşların mahkemeye gitmeden bu hizmeti almasına vesile olacak.”