Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin “e-Devlet” üzerinden verilmesine yönelik hizmete de değinen Gül, şunları kaydetti: “e-Devlet bünyesinde mirasçılık belgelerinin verilmesi uygulaması gerçekten çok önemli bir hizmet olarak sunuldu. Yakın zamanda 1990’dan sonraki mirasçılık belgeleri verilmeye başlandı. 1926’dan bu yana kadar bütün mirasçılık belgelerini e-Devlet üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği, vasiyetnamelerin görüleceği bir hizmeti de sunmak için bakanlık ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Böylece mahkemelere giden yükün daha azalmasına vatandaşların mahkemeye gitmeden bu hizmeti almasına vesile olacak.”
Adalet Bakanı: Kimse yargıya talimat veremez
11.03.2018 - 07:00 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargıya talimat iddiaları ile ilgili olarak, “Öyle bir şey asla söz konusu değil. Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz. Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin değerlendirilmesine, bu konudaki birtakım önerilerin, tavsiyelerin, görüşlerin değerlendirilmesine yönelik” dedi.
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549484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549484.aspx
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