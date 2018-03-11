Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY’ye yönelik geçen 2 Mart’ta Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Samsun ve Aydın’da operasyon düzenledi. Operasyonda 5’i kadın, 21 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilenlerle birlikte örgütün Akdeniz yapılanmasının çöktüğü ifade edildi. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ileri sürülen şüphelilerin, söz konusu programı yakın akrabaları ve güvenini kazandıkları kişilerin üzerine aldıkları telefon hatlarına yükledikleri belirlendi. Bir şüphelinin de ByLock programını bakıcısı adına aldığı hatta yüklediği tespit edildi. Şüphelilerin sorgularında darbe girişimini FETÖ/PDY mensuplarının yaptığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock görüşmelerini inceleyen polis, mesajlarda, Pensilvanya’dan gönderildiği tespit edilen mesajlar ele geçirdi.



ETKİN PİŞMANLIK TAKTİĞİ

Mesajlarda, “Gözaltına alındığınız zaman artık etkinlik pişmanlıktan faydalanın ancak önce siz, sorguya alan polisi tartın. Sizin hakkınızda ne biliyor, ne öğrenmiş ise ona göre davranın. Yeni bilgiler vermeyin ancak açığa çıkmış bilgileri yeni bilgiler gibi onlara satın. Yalan söyleyin. Bu sayede tutuklanmayıp örgüt için çalışmaya devam edersiniz” talimatlarını ortaya çıkardı. Polis, talimatı çözdükten sonra gözaltına alınan zanlıların hemen hemen hepsinin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediğini belirledi. Gözaltına alınan birkaç kişinin ise çok dikkat çekmemek için pişmanlıktan faydalanmak istemediği belirlendi. Ancak etkin pişmanlıktan faydalanan zanlılar da doyurucu ya da yeni bilgi vermedikleri için tutuklandı. Bu kapsamda yeni bilgi verenler de oldu. Alınan bilgiler sayesinde 200 kişilik gizli FETÖ’cü ortaya çıkartıldı. Bunlar arasında gazeteci, polis, asker ve yargı elamanları olduğu da öğrenildi. Sorguları tamamlanan 2’si kadın, 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı.