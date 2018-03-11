Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy hâkimi olarak görev yaptığı sırada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan ve ardından meslekten ihraç edilen Mustafa Karaosmanoğlu ile aynı adliyede görev yapan hâkim eşi Ayşe Tuba Karaosmanoğlu hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra HSK 2. Dairesi tarafından önce görevden uzaklaştırıldıkları, ardından da meslekten çıkarıldıkları belirtildi. İddianamede, Mustafa Karaosmanoğlu'nun örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan dolayı yürütülen bir soruşturmada şüpheli olarak ifadesine başvurulan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Metin Özyurt isimli kişinin Mustafa Karaosmanoğlu ve eşi Ayşe Tuba Karaosmanoğlu ile ilgili verdiği bilgiler de iddianameye girdi. Özyurt, Mustafa Karaosmanoğlu'nun Gölbaşı Adliyesi'nde görev yaptığı sırada FETÖ toplantılarına katıldığını, örgüt adına aidatları bu ismin topladığını, her ay maaşının yüzde 10'unu Karaosmanoğlu'na verdiğini kaydetti. Aynı itirafçı bu toplantılara Ayşe Tuba Karaosmanoğlu'nun da katıldığını kaydetti.

140 BİN KEZ BYLOCK GİRİŞİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından şüphelilerin yargılandığı mahkemeye gönderilen ByLock girişlerine ilişkin raporda ise şok bir bilgi yer aldı. Mustafa Karaosmanoğlu'nun 140 bin kez ByLock'a giriş yaptığı ileri sürüldü. Karaosmanoğlu ise savunmasında, bu rakamın gerçekçi olmadığını ifade etti.



AĞIR CEZA'DA YARGILANIYORLAR

FETÖ mensubu HSYK görevlileri tarafından geçmiş yıllarda korunduğu belirtilen Mustafa Karaosmanoğlu ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyeliğiyle suçlanan eşi Ayşe Tuba Karaosmanoğlu hakkındaki iddianame kabul edilerek Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. (Sabah)