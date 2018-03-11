Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 50. günü, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu’nun her cephede rekora imza attığı gün oldu. İlçe genelinde toplamda 23 köyde kontrolü sağlayan güvenlik güçleri, Afrin merkezine iki koldan yanaştı. İlçenin sokakları şimdi civardaki hakim tepelerden çıplak gözle bile görülebiliyor. Özel eğitimli komandolar, jandarma-polis özel harekât birlikleri, SAT-SAS timleri ile bu güçlere destek veren ÖSO savaşçıları dün, Afrin merkeze yakın 13 köyü PKK’dan temizledi.

Merkeze bağlı Halidiye, Karatepe, Aneb, Kibare, Kefer Mize, Zellaka, 153 No’lu askeri üs, Kurt Kulağı, Kefer Rum, Kaşa, Ruşan Uşağı, Culbül ve Cubballı’da kontrol sağlandı. Hem kuzeyden hem de doğudan ilçeye yanaşan güvenlik güçleri, merkezdeki teröristleri imha etmek üzere meskûn mahal operasyonu için emir bekliyor. Ancak kuşatmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve teröristlerin baskı altına alınacağı öğrenildi.



HER HAREKET İZLENİYOR

Güvenlik kaynakları operasyonun geldiği noktayla birlikte PKK/PYD’nin Afrin’deki savunma hatlarının tamamının çöktüğü değerlendirmesinde bulunuyor. Savunma hattının çökmesiyle TSK destekli ÖSO birliklerinin ilerleyişlerinin daha da hızlı olduğu kaydediliyor. Afrin ilçe merkezi çevresinde ele geçirilen noktalardan biri ise dikkat çekici. Rejimin iç savaşla birlikte PKK’ya teslim ettiği 153 No’lu askeri kampın bu bölgedeki en büyük kışla olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise ilçe merkezini gece gündüz aralıksız izliyor. İnsansız hava araçları, uydular ve arazideki takip unsurlarıyla Afrin içinde bütün hareketlilik kayıt altına alınıyor.



HER AN GİREBİLİRLER

Caddelerin oldukça sakin olduğu ilçe merkezinde dolaşan bütün araçların ‘hedefte’ olduğu, PKK’ya dışarıdan yardım gelmesinin bugünden sonra imkansız hale geldiği, Tel Rıfat-Mare hattını kullanarak Afrin’den kaçmak üzere yola düşenlerin de sürekli takip altında tutulduğu belirtiliyor. İlçeden çıkışlara kontrollü olarak izin verilirken, merkezdeki teröristler ise tespit edildikleri anda havadan bombalanıyor. Savaş uçakları dün bu amaçla ilçe merkezinde yine operasyon icra etti. Belirlenen çeşitli noktalar yerlebir edildi. Afrin merkezine girmesi artık an meselesi olan Mehmetçik ve ÖSO, kuzeydeki Bülbül cephesinde de taarruzu sürdürdü. Bebek Uşağı, Hacib, Culaklı, Dubeyr, Kefer Yanlı ve Havzan olmak üzere 6 köy temizlendi. Güneybatıdaki Cinderesi beldesinde ise Kaankürk, Şeyh Abdurrahman, Hariba ve Kefer Zita’da kontrol sağlandı.