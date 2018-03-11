Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Harekâtta son olarak 3 köy ile stratejik öneme sahip Bocite Dağı teröristlerden arındırıldı. Böylelikle gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi. Operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hâle getirildi.