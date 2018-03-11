Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Harekâtta son olarak 3 köy ile stratejik öneme sahip Bocite Dağı teröristlerden arındırıldı. Böylelikle gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi. Operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hâle getirildi.