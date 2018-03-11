Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Harekâtta son olarak 3 köy ile stratejik öneme sahip Bocite Dağı teröristlerden arındırıldı. Böylelikle gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi. Operasyonlarda onlarca terörist etkisiz hâle getirildi.
3 köy daha teröristlerden temizlendi
11.03.2018 - 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köy ile kritik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi. Gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi.
Etiketler : terör,zeytin dalı,afrin operasyonu,
549565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549565.aspx
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