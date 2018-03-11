TSK tarafından sınır bölgesinde düzenlenen tanıtım programında verilen  bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan mili taarruz  helikopteri ATAK, gökyüzündeki aktif görevini sürdürüyor.

ATAK, sahip olduğu 5 başlıklı atış sistemi, manevra kabiliyeti ve  çevikliğiyle emsallerinin yanında ön plana çıkıyor. Taarruz helikopteri, hem  alçak irtifada hem de yüksek irtifada, sahip olduğu güçlü motorları sayesinde  kendisinden beklenen seri ve süratli manevra performansıyla dikkati çekiyor.

ATAK taarruz helikopterleri, 20 milimetrelik 3 namlulu topu, 70  milimetrelik 2,75 inçlik roketleri, lazer güdümlü cirit füzesi, uzun menzilli  anti tank silahı ve ısı güdümlü stinger füzesi ile dosta güven düşmana korku  veriyor.

Yaklaşık 2,5 saat havada kalabilen, 270 kilometre hıza hıza ulaşabilen  ve 500 kilometre menzili bulunan ATAK helikopteri, kendisine verilen görevleri  başarıyla yerine getiriyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği ve ASELSAN tarafından monte edilen  "elektronik harp kendini koruma sistemlerine" sahip ATAK taarruz helikopterleri,  radar ve füze tehditlerine karşı etkili koruma sistemiyle görev yapıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiği andan itibaren  yerli ve uluslararası tatbikatlarda, tören uçuşlarında, eğitimlerde ve özellikle  terörle mücadele harekat bölgesinde etkin görev  yapan ATAK taarruz  helikopterleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alıyor.

ATAK, çok maksatlı füze gücünü de bünyesinde barındırıyor.