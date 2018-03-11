Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde insani yardım malzemesi ve ilk yardım çalışmalarını sürdürüyor.

YARALI TERÖRİSTLER TEDAVİ EDİLDİ

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere, dün ele geçirilen Kifar Zeit köyünde ilk yardım yaptı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Yaralı teröristler, daha sonra zırhlı ambulans ile yurt içine sevk edildi. TSK, terörden arındırılan Kafer Safran meskun mahallinden Hasırki bölgesine götürülen sivillere de insani yardım malzemesi dağıttı.