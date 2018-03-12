Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki bir kişiye hala ulaşılmadığı, uçağın kara kutusunun bulunduğunu belirtti. Gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini desöyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 16:59'da İran hava sahasına girdiği, 18:09 civarında (TSİ 17:39 ) düştüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından uçağın ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

NEDEN DÜŞTÜĞÜNE DAİR İKİ İHTİMAL

Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.