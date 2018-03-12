Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetti,

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi 17 yıllık jette iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.

DNA testi yapılacak

İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.

İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve jetin enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

Üçü bu yaz evlenecekti...

Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay’ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir" denildi.

Uçağa ait kara kutu bulundu

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

AFAD ekipleri kaza yerine gidecek

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir" ifadelerine yer verildi.

İthalat-ihracat yaparken pilot oldu

Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmış ve uçuş okulunu bitirip pilot lisansını almıştı. Gebeş, jette ikinci pilot olarak görev yapıyordu.

Türkiye'deki ilk ölümlü iş jeti kazası

Başaran Holding'e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

Hüseyin Başaran'ın iki iş jeti var

İş adamı Hüseyin Başaran'a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu özel jetlerden biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran'da düşen Challenger 604'di. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait jet 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

Enkazın olduğu bölgeye ekipler sevk edildi

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağa ait enkazın olduğu bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiği bildirildi. AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi.

Düşen jette patlama oldu

Dağlık bölgede düşen jette patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.

Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.