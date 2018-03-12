Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da düşen jetin enkazından ilk fotoğraflar geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, İran'da Başaran Holding'e ait özel jetin düştüğü bölgede arama faaliyetlerinin kötü hava şartlarına rağmen sürdürüldüğünü ifade etti.

Büyükelçi Fard, yazılı açıklamasında, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Fard, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

7 CENAZE HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi.

TSK UÇAK GÖNDERDİ

TSK, "Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

MOTORDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.