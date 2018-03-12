Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 51. gününe girdi. Bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak için operasyonlarına kararlılıkla devam eden Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

ATAK'IN TERÖRİST AVI



Karadan düzenlenen operasyonların yanı sıra, örgüte havadan düzenlenen operasyonlarla da ağır darbeler vuruldu.

Son olarak ATAK helikopteriyle teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler servis edildi.

Görüntülerde, zeytin ağaçlarının arasına saklanmaya çalışan teröristlerin tek tek imha edildiği görülüyor.