Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihan Medya Dağıtım’ın hisselerinin 2015 yılında satıldığını belirten Ülker, Cascade şirketini de araştırdığını ifade etti. Ülker, "Cascade’nin Belçikalı olduğu biliniyor ancak kime ait olduğu hakkında bilgi yok. Bu konuyu araştırınca Belçikalı Cascade’nin bir anlamda 'bıyıklı yabancı' olduğunu öğrendik. Yani sahipleri Türk" dedi.

Ülker, şirketin kurucuları arasında Ali Aktan, Ahmet Tanrıkulu, Hüseyin Şahin, Kenan Sezer, İskender Kapaklıkaya, Mustafa Ünal gibi isimlerin yer aldığını ifade ederken, Zaman gazetesinin binasının sahibi olduğunu iddia eden Cascade şirketinin, Türkiye’yi 80 milyon dolar talebiyle dava ettiğini de belirtti.

Ülker'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Belçika merkezli Cascade Investment NV adlı bir şirketin, Türkiye’de sahibi olduğu medya şirketlerine el konulduğunu iddia ederek ICSID’a dava açtığı ortaya çıktı. ICSID’ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Cascade adlı Belçikalı şirket, Türkiye Cumhuriyeti’ni 28 Şubat 2018’de 80 milyon dolar talebiyle dava etti.

Dava açan Cascade Investment, Türkiye’deki Cihan Medya Dağıtım’ın kendi şirketi olduğunu ve Türkiye’nin el koyduğunu iddia ediyordu.

Klasik bir tahkim davası olarak görünen bu başvurunun detaylarını araştırınca sürecin başka bir boyutu daha ortaya çıktı. Cihan Medya Dağıtım, el konulan Zaman Gazetesi binasının da sahibi olarak biliniyor.

2015'TE SATMIŞLAR

2015’te sessiz sedasız Cihan Medya Dağıtım’ın hisselerini Belçika merkezli Cascade adlı firmaya devretmişti. Bir anlamda bizim Türk şirketi olarak bildiğimiz Cihan ve binasını aldığı Zaman, aslında Belçika merkezliydi.

Hatta FETÖ’nün firari ismi Tuncay Opçin, Cihan Medya Dağıtım’ın Belçikalı bir şirkete satıldığını, şirketin kayyumlara ihtarname çektiğini açıklamış, 'Kayyumlar gereğini yapmazsa mesele, şirketin merkezi olan Belçika’da mahkemeye taşınır' demişti.

Cascade’nin Belçikalı olduğu biliniyor ancak kime ait olduğu hakkında bilgi yok.

Bu konuyu araştırınca Belçikalı Cascade’nin bir anlamda 'bıyıklı yabancı' olduğunu öğrendik. Yani sahipleri Türk.

KURUCULARI TÜRK İŞ ADAMLARI

Belçika Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesinde yaptığımız araştırmadan elde ettiğimiz bilgilere göre Cascade Investment adlı firma 2006’da kurulmuş. Hatta kuruluş aşamasında ismi 'Cascade 2006.'

14 Ağustos 2006 yılı resmi kayıtlarına göre 400 bin euro sermayeyle hayata geçen şirketin kurucuları arasında Ali Aktan, Ahmet Tanrıkulu, Hüseyin Şahin, Kenan Sezer, İskender Kapaklıkaya, Mustafa Ünal yer alıyor. Zamanla şirketin hem adı hem de yönetimi değişmiş. Şirket, resmi yazışma dilini önce Fransızca veya Almanca’dan daha az bilinen Hollandaca’ya almış.

Ardından 2011’de işte o kurucu babalar ayrılıyor, yerlerine Musa Soydemir ve Ahmet Fuat Taşkan geliyor. Ahmet Fuat Taşkan hakkında bilgi bulunmazken Musa Soydemir hakkındaki bilgiler dikkat çekici nitelikte. Musa Soydemir, Belçika’da kurulu Aktif Dernekler Federasyonu Başkanı olarak görünüyor. Anadolu Ajansı, geçtiğimiz yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Belçika’daki çatı kuruluşunun FEDACTIO olduğunu yazmıştı. 9 Aralık 2015’te şirketin sermayesi 600 bin euro artırılarak 1 milyon euroya çıkarılıyor.

Musa Soydemir şirketten ayrılıyor ve yerine Kemal Soydemir getiriliyor. Musa Soydemir, Kemal Soydemir ile kardeş.

TMSF’nin el koyduğu ‘İstikbal Mobilya’yı Belçika’ya getiren kardeşler olarak biliniyorlar.

4 Temmuz 2016’da da şirketin adı değişiyor ve şu andaki ismi Cascade Investment NV oluyor.

16 Ocak 2017’de de Antwerp merkezli işte bu Cascade Investment’a Genel Koordinatör unvanıyla Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Mesut Mutlu atanıyor.

Mutlu hakkında bir bilgi bulamadım. FETÖ’nün Belçika’daki yöneticilerinin yönettiği, CEOluk koltuğunda Mesut Mutlu adlı birinin olduğu Zaman Gazetesi’nin binasının sahibi olduğunu iddia eden Cascade, Türkiye’ye 80 milyon dolarlık dava açmış.

Özetle, tahkimde şimdilik oyun ‘Zaman’ı başlamış durumda."