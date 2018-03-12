Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da dün düşen Başaran Holding'e ait özel Türk uçağının enkazına ulaşıldı.

Kazada, Mina Başaran'ın da aralarında bulunduğu yolcu ve mürettabat dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık, cenazelerin en kısa sürede getirileceğini belirtirken, 7 kişilik uzman ekibin kaza bölgesinde olduğunu da duyurdu.

İranlı yetkililer de 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki tüm kişilerin cesedinin bulunarak, olay yeri yakınına getirilen helikopterle bölgeden taşındığını duyurdu