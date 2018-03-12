Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 51'nci gününe girdi. Harekatta bölgeler teröristlerden birer birer temizlenirken, bölgeden gelen görüntülerde Afrin'in merkezinde teröristlerin hazırlıkları görülüyor.





6 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Mehmetçik ve ÖSO tarafından PKK/PYD terör örgütlerine karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın 52. gününde ilerleyiş devam ediyor. TSK ve ÖSO’nun Afrin merkeze girmesi için sadece 1.5 kilometrelik bir mesafe kaldı. TSK tarafından desteklenen ÖSO, Bülbül beldesi üzerindeki Celeme, Hapol, Berlane Kuy, Küçük Karkin, Kutanli ve Abila köylerini teröristlerden temizledi.







HAVAALANI ALINDI

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda bölge teröristlerden arındırıldı. Bu bölgelerden biri de Cinderes-Afrin yolunda stratejik önemdeki Bableit Havaalanı'ydı.





AFRİN'İN MERKEZİNE 2 KM

Bölgelerin teröristlerden temizlenmesiyle Afrin'in merkezine kuzey cephesinden 2 km, güney cephesinden 6 km kaldı.





İKİ CEPHE BİRBİRİNE 8 KM UZAKLIKTA

Zeytin Dalı Harekatı'nın Güney ve Kuzey cephelerinin birleşmesine ise 8 km kaldı. Cephelerin birleşmesiyle Afrin'in merkezi çemberin içinde olacak.





HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Afrin'in merkezine gerçekleştirilecek olan meskun mahal operasyonu için ise sivil kıyafetli teröristlerin hazırlık yaptığı görüldü.

Teröristler hendek kazmaya, kumdan tepecikler yapmaya başladı.



