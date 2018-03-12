Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “9 Mart günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 tuzaklanmış tüp, 225 bixi mühimmatı, boş bixi mayon kutusu, 4 güneş paneli, fener, şemsiye, 4 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 120 metre çelik tel, 2 tüp, 2 sırt çantası, çadır, 3 panço, 3 uyku tulumu,7 çift ayakkabı, 9 battaniye, çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."