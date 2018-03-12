Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetti.

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi 17 yıllık jette iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.

11 KİŞİNİN DE CENAZESİNE ULAŞILDI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin daha cenazelerine ulaşıldı. Sabah saatlerinde 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirilmişti.

Diğer 4 cenazenin de indirilmesi sonrasında tüm cenazelerin otopsilerinin ardından Türkiye'den gelen yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

ACILI AİLELER HAVAALANINDA BEKLEDİ

Kayıp yakınları havaalanında beklerken İran devlet televizyonu tarafından görüntülendi.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

KİMLİKLER BELİRLENEMİYOR

İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve jetin enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

HOLDİNG BİNASINDA SESSİZLİK HAKİM

Bu arada Kemerburgaz'da bulunan Başaran Holding binasında sessizlik hakim.

ÜÇ GENÇ KIZ BU YAZ EVLENECEKTİ

Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay’ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.

Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir" denildi.

3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybettiği jette Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Bu kare onların son fotoğrafı...

TÜRK JETİNİN KARA KUTUSU BULUNDU

Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

İran İşçi Haber Ajansı foto muhabiri Mustafa Safari tarafından çekilen görüntülerde kara kutu olarak bilinen flight recorderın kasasında ezilmeler olduğu görüldü. Ancak üstün dayanıklı malzemelerden imal edildiği bilinen Cockpit Voice Recoder ve Flight Data Recoder cihazlarının bu ezilmelerden etkilenmeyecek kadar sağlam olduğu biliniyor. Uçağın kara kutularında yapılacak incelemeler sonrasında kazanın asıl nedeninin açıklanması bekleniyor.

DÜŞEN JETTİN ENKAZINDAN İLK KARE

Anadolu Ajansı, düşen jetin enkazından ilk fotoğrafları servis etti.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad İbrahim Taheriyan Fard, özel bir Türk uçağının İran’da düşmesi sonucunda yaşanan faciadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Yazılı bir açıklama yapan Taheriyan; kazadan hemen sonra arama kurtarma ekiplerinin kaza mahaline gönderildiğini belirterek, bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

TSK UÇAK TAHSİS ETTİ: AFAD EKİPLERİ KAZA YERİNE GİDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir" ifadelerine yer verildi. TSK, uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir açıklaması yaptı.

BAKANLIK:11 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir.Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."



MİNA BAŞARAN'IN SON KARESİ

İTHALAT-İHRACAT YAPARKEN PİLOT OLDU

Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmış ve uçuş okulunu bitirip pilot lisansını almıştı. Gebeş, jette ikinci pilot olarak görev yapıyordu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

Başaran Holding'e ait, Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran'a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu özel jetlerden biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran'da düşen Challenger 604'di. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait jet 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

DÜŞEN JETTE PATLAMA OLDU

Dağlık bölgede düşen jette patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.