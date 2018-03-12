Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,  Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki Doha Uluslararası  Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarının açılış törenine katıldı. Bakan Canikli, fuar alanında Türk firmalara ait stantlardaki  incelemelerinin ardından AA ve TRT muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türk savunma  firmalarının DIMDEX-2018’e damga vurduğunu söyledi. Fuarda 33 Türk firmasının standının bulunduğunu vurgulayan Bakan  Canikli, "Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir  ediyor" diye konuştu. Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya dikkati çeken  Bakan Canikli,  bu alanda özel sektörün de önemli ilerlemeler kaydettiğini  anlattı.

"Zeytin Dalı Harekatı’nda da büyük oranda yerli ürünler kullanıyoruz,  özellikle mühimmat açısından" diyen Canikli, Türk savunma sanayisinin kendi  teknolojisini sıfırdan üretebilen bir konuma geldiğini belirtti.  Türk savunma ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Canikli,  "Burada sergilenen ürünlerin birçoğu da ihraç edilen ürünler" ifadesini kullandı.

Türk firmalarının savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası pazarda  yoğun ilgi ve itibar gördüğünü vurgulayan Canikli,  dünya genelinde bu alandaki  tekel yapının değişmeye başladığını bildirdi. Bu alanda ağırlığın Türkiye başta  olmak üzere doğudaki bazı ülkelere yöneldiğini ifade eden Canikli, "Türkiye’nin  milli gelirinin artırılması açısından da savunma sanayisi önemli bir rol  üstlenmeye başladı" diye konuştu.

70 MİLYAR LİRA TUTARINDA PROJE

Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 mm Kısa Menzilli  Çelik Bilyeli Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatının Zeytin Dalı Harekatı’nda  kullanılmaya başlandığına yönelik açıklaması hatırlatılarak, “Başka yeni üretilen  yerli silah ve mühimmat da harekatta kullanılmaya başlanacak mı” sorusu üzerine  Canikli,  "Şu anda 70 milyar tutarında 700’e yakın proje yürüyor farklı şirketler  tarafından. Bunlar peyderpey tamamlanıyor ve kullanıma veriliyor. Nisan ayı  başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin  başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına  verilecek, tüm dünyaya da pazarlanmak üzere hazır hale getirilecek." dedi.