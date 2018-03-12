Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric Üst Yöneticisi John Flannery’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, General Electric CEO'sunu kabul etti
12.03.2018 - 15:37 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO'su Flannery'i kabul etti.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,haberler,
549756 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549756.aspx
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