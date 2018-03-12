Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Devlet vasiyet sorgulama hizmeti de işleme açıldı. E Devlet her gün yeni hizmetleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Alt Üst Soy Raporu ile vatandaşların 1800'lü yıllara kadar soy ağacını öğrenmesiyle başlayan furya, E Devlet vasiyetname sorgulama hizmetiyle devam ediyor. Vasiyet sorgulama hizmetinin işleme açıldığını öğrenen kullanıcılar ise E Devlet vasiyet nasıl sorgulanır, e Devlet vasiyetname sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? gibi soruları merak içerisinde sorguluyor. turkiye.gov.tr adresi üzerinden ''Adalet Bakanlığı'' bölümüne girerek ''Vasiyetname sorgulama'' hizmetinden faydalanabilirsiniz. İşte E Devlet vasiyet sorgulama ile ilgili aradıklarınız.

E Devlet vasiyetname sorgulamak için tıklayın

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, ölen kişinin mirasın paylaşımına yönelik beyanlarını da kapsayan vasiyetnameye kısa süre içerisinde "e-Devlet" üzerinden ulaşılabilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.



Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Böylece, Adalet Bakanlığının "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.

Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

E Devlet vasiyetname nasıl sorgulanır?

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.