Mesajında “Afrin’deki Mehmetçiklerimize selam olsun” diyen Cenk, “Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'dan Mehmetçik'e selam
12.03.2018 - 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Everton’ın Türk golcüsü Cenk Tosun, kendisine Afrin’den selam gönderen Mehmetçik’e, "Kalbimiz sizinle atıyor. Allah yardımcınız olsun” diye karşılık verdi.
Etiketler : cenk tosun,
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