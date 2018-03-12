Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
12.03.2018 - 16:30 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : şırnak,terörist,teslim oldu,haberler,
549768 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549768.aspx
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