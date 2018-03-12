Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı 52. gününde tüm hızıyla sürüyor. Afrin'in merkezine ise kuzey cephesinden 2 km kaldı.

AFRİN'DEN KAÇIYORLAR

TSK ve ÖSO'nun teröristlere yönelik meskun mahal operasyonunun gerçekleştirileceği Afrin'in merkezinden siviller ve aralarına karışan bazı PKK'lı teröristler kaçıyor.





Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.





KALANLAR HENDEK KAZIYOR

Bölgeden gelen görüntülerde, kaçan Afrinlilerin araçları görülüyor. Kalan teröristlerin ise sivil kıyafetlerle hendekler kazmaya devam ettiği biliniyor.





