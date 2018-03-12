Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılının Şubat ayında ekranlara çıkarak İstanbul'da 7 büyüklüğündeki depremin an meselesi olduğunu ifade eden Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu süreçte 2 kez daha aynı açıklamayı yapmıştı.

YİNE KORKU SALDI

En son 5 ay önce deprem ve tsunami uyarısında bulunan Prof. Özener, bugün yine 2 farklı kanalın canlı yayında deprem uyarısında bulundu.

'7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK'

Prof. Özener, “Kuzey Anadolu Fayı’nda 1939, 1942, 1944, 1957, 1967 ve 1999 depremlerinin kırdığı yerlere bakacak olursak, geriye kırılmayan bir tek Marmara Denizi’nin içi kalıyor. En iyi ihtimal, 7.2 büyüklüğünde deprem olacak. 20 yıl daha gecikirse büyüklük 7.4 olur.” dedi



1999'DAN DAHA BÜYÜK YIKIM OLUR

İstanbul'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü, bu depremin yıkımının 1999 yılındaki depremin yıkımından daha fazla olacağını sözlerine ekledi.



‘ERKEN UYARIMIZ 5-7 SANİYE’

Erken uyarı sistemi teknolojisinin dünya teknolojisiyle aynı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özener, meslektaşlarına bu konuyla ilgili sitem etti: “Erken uyarı sistemi hâlâ Kandilli tarafından işletiliyor ve Marmara Denizi kıyısında kurulu istasyonlar var. Deprem olduğunda depremin yerini biliyoruz. Erken uyarı Marmara için 5 ile 7 saniye arasında. Çünkü fay karaya çok yakın. Erken uyarı konusunda ABD’nin ve Japonya’nın gerisinde değiliz. Basına bu yönde açıklama yapan hocalarımız var. Bu ülkelerde depremin olduğu yer karaya 150 kilometre uzaklıkta. Bu uzaklıktaki depremin erken uyarısı tabii ki 1.5 dakika olur. Marmara’da depremin karaya uzaklığı 15 kilometre.”