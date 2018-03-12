Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın hayatını kaybetti. Jette Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı vardı. Uçak kazasının ardından Güney Bahtiyari eyaletine bağlı son derece yakın Güney İran'daki depremler akla geçmişte de tartışılan "Depremler ve manyetik alan değişimlerinin, uçak kazalarıyla ilişkisi var mı?" sorusunu getirdi.

Depremler ve uçak kazaları arasında bilim insanları "Herhangi bağlantı yoktur" deseler de, geçmişte yaşanan örnekler ve özel kazalar bu sorunun yeniden hortlamasına sebep oldu:

UÇAK KAZALARINDAN SONRA NEDEN DEPREM OLUR?

Uçaklar manyetik alanlardan ve sinyallerden etkileniyorlar. Depremlerin önceden manyetik sinyaller yolu ile tespit edilebileceği ise ispatlanamasa da ciddi bir şekilde araştırma konusu. New Scientist dergisinin 2012'deki sayısında yer alan habere göre Japonya'yı vuran büyük bir depremden 2 ay önce garip elektromanyetik sinyaller tespit edildi. AtinaÜniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren 3 Yunan bilim adamının bu konudaki çalışmalarını doğrulayan sinyaller, ileride depremlerin önceden tespit edilmesinde kullanılabileceği belirtildi.

Depremlerden önce oluşan manyetik alan değişimlerinin bölgedeki elektronik cihazlara zarar verdiği iddiası ciddiyetini koruyor.

Nepal'deki kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü.

MANYETİK ALAN DEĞİŞİMLERİ

Depremleri, bulutları inceleyerek tahminlerde bulunan "Uluslararası Deprem Tahmin Kurumu"nun kurucusu Ronald Karel, yine 'manyetik alan' iddialarını gündeme getirmişti.

Karel'in iddiasına göre, Pakistan uçağını deprem sonrası elektro manyetik alanda meydana gelen iyonize bulutlar düşürmüştü.

Ronald Karel, Atlantik Okyanusu'na düşen Fransız uçağının kazadan bir gün önce de aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek benzer bir iddiada bulunmuştu.

Depremleri bulutları inceleyerek tahminlerde bulunan bilim adamı, Pakistan'da düşen Airblue şirketine ait yolcu uçağının düşmesiyle birlikte iddialarını yinelemişti.

Karel, yaptığı açıklamada Airblue'ya ait uçağın düşmesinden önce tarihinde lokal saatle 00.38'de meydana gelen depreme dikkat çekmişti.

İran'da düşen Türk jetinde 11 kişi yaşamını yitirdi.

UÇAK DÜŞEN BÖLGELERDE KISA SÜRE SONRA DEPREM OLMASI

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçağın düşmesinin ardından, İran'ın hemen güneyinde bu sabah bir dizi deprem gerçekleşmeşti. Tektonik hareketlerin oluşmasından önce ortaya çıkan stres kaynaklı manyetik alan değişimlerinin uçakları düşürdüğü iddiaları haliyle yeniden gündeme geldi.

BİR KAZA DA NEPAL'DE

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının, kentteki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında düştüğü bildirildi. İlk yapılan açıklamalara göre, US-Bangla Havayolları'na ait olan ve içinde 67 kişi bulunan uçaktan 17 kişi sağ kurtarıldı ancak çok sayıda can kaybı olmasından endişe edildiği bildirildi.

NEW YORK'TA 5 KİŞİ ÖLDÜ: MOTOR ARIZASI

Amerika'nın New York kenti semalarında fotoğraf çekmek için helikopter kiralayan 5 kişi, helikopterin nehre düşmesi sonucu hayatını kaybetti; pilot ise kazadan sağ kurtuldu.

SUYA DÜŞÜP BATTI

New York'un Queens ile Manhattan bölgeleri arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyinde yerel saat ile 19.00 civarında bir AS350 tipi yolcu helikopteri, pilotun telsizle motor arızası bildirimi yapmasının ardından aniden irtifa kaybederek suya düştü ve yan yatarak battı.

KOMPLO TEORİSİ Mİ?

Manyetik alanda ortaya çıkan değişimlerin domino taşı etkisi ile tüm dünyada etkili olabileceği uzmanlar tarafından belirtilirken, bilim uçak kazaları ve depremler ilişkilisine mesafeli. İki olgunun birbirini etkileme olasılığının düşük olduğu söyleniyor.

New York'ta nehre düşen helikopterde 5 kişi yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCE UÇAK KAZALARINDAN SONRA YAŞANAN DEPREMLER

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nden hemen önce de, dünyanın çeşitli bölgelerinde 10 uçak kazası yaşandı,

25 Ağustos 2000: Bahreyn'de bir yolcu uçağı denize çakıldı. Kazanın hemen ardından Yunanistan, Japonya ve Mısır'da büyük depremler yaşandı.

15 Nisan 2002: Güney Kore'de yolcu uçağı düştü, 135 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

8 Ocak 2003: Diyarbakır'da THY uçağı düştü. Hemen ardından, kent 5.6 ile sallandı.

19 Şubat 2003: İran'da bir askeri uçak düştü, 302 kişi öldü. Hemen ardından Alaska'da deprem meydana geldi.

27 Mayıs 2003: İspanyol askerlerini taşıyan uçak Trabzon'da düştü. Aynı gün Japonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem oldu.