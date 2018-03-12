Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Otogar Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen 42 FY 065 plakalı otomobilin sürücüsü, Yusuf I. idaresindeki 42 FGM 67 plakalı otomobille cadde üzerinde yarışmaya başladı. İki otomobil alt geçide girdiği sırada kontrolden çıkarak, önce 42 AJZ 56 plakalı polis aracına, daha sonra 42 ALH 32 plakalı minibüse çarptı. Kazada polis aracında bulunan 3 polis ve diğer araçlarda bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, cadde çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar caddeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.