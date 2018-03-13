Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir milyonun üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu, hükûmetler nezdindeki çalışmalarıyla bilinen 140 ülkede aktif olan dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Uluslararası Barış Ödülü’ne layık gördü. Edinilen bilgiye göre, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, geçtiğimiz günlerde kurumun Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. IPA yetkilileri, bu seyahat sırasında Türkiye’nin mülteci çocuklar için yaptığı çalışmaları yerinde görme imkânı bulup, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etti. Hasanoğlu “Kurumun başkanı ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve hayat hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü bir çok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının hayat hakkına sunduğu katkıdan dolayı Erdoğan’a uluslararası barış ödülü verilmesi kararlaştırılmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir” dedi.